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Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) - фото 2
Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Winter Wonderland
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) - фото 1
  • Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) - фото 2
  • Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733685
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Загружаем...
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Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Winter Wonderland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas In New Orleans, I'll Be Home For Christmas, Blue Christmas, Christmas Time Is Here, Winter Wonderland, The Christmas Song, White Christmas, Winter Weather, My Favorite Things
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-256
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка

Ники Пэрротт - джазовая вокалистка и бас-гитаристка из Австралии. Пэрротт брала уроки игры на фортепиано, когда ей было четыре года, затем научилась играть на флейте. Когда ей было пятнадцать, она начала играть на контрабасе, а после окончания средней школы училась в Музыкальной консерватории Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия. Учась в школе, она выступала с австралийскими музыкантами Дейлом Барлоу и Майком Ноком, а также с американскими музыкантами Чаком Финдли и Бобби Шоу.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152775]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Winter Wonderland
Жанр
Jazz
Трек-лист
Have Yourself A Merry Little Christmas, Christmas In New Orleans, I'll Be Home For Christmas, Blue Christmas, Christmas Time Is Here, Winter Wonderland, The Christmas Song, White Christmas, Winter Weather, My Favorite Things
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-256
Страна производитель
Япония
Описание
Ники Пэрротт - джазовая вокалистка и бас-гитаристка из Австралии. Пэрротт брала уроки игры на фортепиано, когда ей было четыре года, затем научилась играть на флейте. Когда ей было пятнадцать, она начала играть на контрабасе, а после окончания средней школы училась в Музыкальной консерватории Нового Южного Уэльса в Сиднее, Австралия. Учась в школе, она выступала с австралийскими музыкантами Дейлом Барлоу и Майком Ноком, а также с американскими музыкантами Чаком Финдли и Бобби Шоу.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nicki Parrott - Winter Wonderland (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152775) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6520 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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