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Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) - фото 2
Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Can’t Take My Eyes Off You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) - фото 1
  • Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) - фото 2
  • Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733681
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Can’t Take My Eyes Off You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Take My Eyes Off You, Downtown, You'll Never Get To Heaven, Crazy, Let's Face The Music And Dance, Sugar Sweet, Detour Ahead, The Best Things In Life Are Free, Somewhere Over The Rainbow, I've Got A Crush On You, Say A Little Prayer, Love Dance, Skylark
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Take My Eyes Off You, Downtown, You'll Never Get To Heaven, Crazy, Let's Face The Music And Dance, Sugar Sweet, Detour Ahead, The Best Things In Life Are Free, Somewhere Over The Rainbow, I've Got A Crush On You, Say A Little Prayer, Love Dance, Skylark



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153703]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Can’t Take My Eyes Off You
Жанр
Jazz
Трек-лист
Can't Take My Eyes Off You, Downtown, You'll Never Get To Heaven, Crazy, Let's Face The Music And Dance, Sugar Sweet, Detour Ahead, The Best Things In Life Are Free, Somewhere Over The Rainbow, I've Got A Crush On You, Say A Little Prayer, Love Dance, Skylark
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Can't Take My Eyes Off You, Downtown, You'll Never Get To Heaven, Crazy, Let's Face The Music And Dance, Sugar Sweet, Detour Ahead, The Best Things In Life Are Free, Somewhere Over The Rainbow, I've Got A Crush On You, Say A Little Prayer, Love Dance, Skylark


Теги товара: Limited Edition
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Nicki Parrott - Can’t Take My Eyes Off You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153703) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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