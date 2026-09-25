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Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка

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Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Tonight At Noon
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) - фото 1
  • Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733675
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4260019716231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Tonight At Noon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tonight At Noon, Invisible Lady, 'Old' Blues For Walt's Torin, Peggy's Blue Skylight, Passions Of A Woman Loved
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tonight At Noon, Invisible Lady, 'Old' Blues For Walt's Torin, Peggy's Blue Skylight, Passions Of A Woman Loved

Отзывы о товаре Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4260019716231]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
Tonight At Noon
Жанр
Jazz
Трек-лист
Tonight At Noon, Invisible Lady, 'Old' Blues For Walt's Torin, Peggy's Blue Skylight, Passions Of A Woman Loved
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Tonight At Noon, Invisible Lady, 'Old' Blues For Walt's Torin, Peggy's Blue Skylight, Passions Of A Woman Loved
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - Tonight At Noon (Analogue) (4260019716231) виниловая пластинка - по цене 4780 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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