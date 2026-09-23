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Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) - фото 2
Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
If Dreams Come True
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) - фото 1
  • Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) - фото 2
  • Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733669
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
If Dreams Come True
Жанр
Jazz
Трек-лист
If Dreams Come True, The Days Of Wine And Roses, Caravan, Nightingale, Shinjuku Twilight, Minor Swing, Into The Memory, Frenesi, Summertime, It's All Right With Me, Moon And Sand, I Will Wait For You, St Louis Blues, A Weekend In Havana
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка

Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве руководителя оркестра насчитывает более 25 записей. На альбоме "If Dreams Come True" Эдди Хиггинс выступает со своим великолепным виртуозным трио, в состав которого входят Джей Леонхарт на бас-гитаре и Джо Аскионе на ударных. Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов, особенно в Японии. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для двойного LP-альбома «If Dreams Come True», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound». Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - If Dreams Come True (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153550) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153550]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
If Dreams Come True
Жанр
Jazz
Трек-лист
If Dreams Come True, The Days Of Wine And Roses, Caravan, Nightingale, Shinjuku Twilight, Minor Swing, Into The Memory, Frenesi, Summertime, It's All Right With Me, Moon And Sand, I Will Wait For You, St Louis Blues, A Weekend In Havana
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Эдди Хиггинс играл и записывался со многими крупнейшими именами в джазе, включая Коулмана Хокинса, Джека Тигардена, Стэна Гетца, Диззи Гиллеспи, Ли Моргана и Уэйна Шортера. Его дискография в качестве руководителя оркестра насчитывает более 25 записей. На альбоме "If Dreams Come True" Эдди Хиггинс выступает со своим великолепным виртуозным трио, в состав которого входят Джей Леонхарт на бас-гитаре и Джо Аскионе на ударных. Благодаря своим релизам на лейбле Venus Records Эдди Хиггинс зарекомендовал себя как один из самых известных джазовых пианистов, особенно в Японии. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для двойного LP-альбома «If Dreams Come True», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound». Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


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