Top.Mail.Ru
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 1
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 2
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 3
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 1
  • Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 2
  • Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 3
  • Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733668
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Il Buono Il Brutto E Il Cattivo, Indagine, C'era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, La Classe Operaia Va In Paradiso, Gabriel's Oboe, Giu' La Testa, Once Upon A Time In America
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой Massimo Farao - "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)". Этот альбом является ярким трибьютом великому композитору Эннио Морриконе, чьи звуки стали неотъемлемой частью мирового киноискусства. Massimo Farao воплотил в этой пластинке величие и красоту музыки, перенеся слушателей в атмосферу удивительных кинематографических произведений. Каждая композиция на этой пластинке — это отдельная история, полная эмоций и глубины. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, то не упустите возможности добавить "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)" (1LP) в свою коллекцию.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051152416]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Massimo Farao
Альбом (сингл)
Tribute To Ennio Morricone
Жанр
Jazz
Трек-лист
Il Buono Il Brutto E Il Cattivo, Indagine, C'era Una Volta Il West, Nuovo Cinema Paradiso, La Classe Operaia Va In Paradiso, Gabriel's Oboe, Giu' La Testa, Once Upon A Time In America
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Погрузитесь в мир кинематографической музыки с виниловой пластинкой Massimo Farao - "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)". Этот альбом является ярким трибьютом великому композитору Эннио Морриконе, чьи звуки стали неотъемлемой частью мирового киноискусства. Massimo Farao воплотил в этой пластинке величие и красоту музыки, перенеся слушателей в атмосферу удивительных кинематографических произведений. Каждая композиция на этой пластинке — это отдельная история, полная эмоций и глубины. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, то не упустите возможности добавить "Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Japan, Limited)" (1LP) в свою коллекцию.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Massimo Farao - Nuovo Cinema Paradiso - Tribute To Ennio Morricone (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152416) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 6520 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...