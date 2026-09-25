Steve Kuhn - Plays Standards (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153680) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steve Kuhn - Plays Standards (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153680) виниловая пластинка
Возрождение популярности пианиста-ветерана Стива Куна в последнее десятилетие хорошо задокументировано многочисленными релизами на лейбле Venus Records. Кун, которому на момент этой записи было 68 лет, с возрастом кажется более энергичным и бодрым, дополняя свой интеллектуальный подход и лиризм более сильным чувством свинга и драйва. В этом новом релизе Кун, выступая в паре с ветеранами Бастером Уильямсом на басу и Элом Фостером на барабанах, демонстрирует свою лучшую форму. Следуя традициям Venus Records, трио берется за известные джазовые стандарты, внося в них свежие идеи и энергию. Это очень мощная музыка для фортепианного трио!
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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