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Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) виниловая пластинка

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Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 1
Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 2
Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Kuhn
Альбом (сингл)
Pavane For A Dead Princess
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 1
  • Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 2
  • Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733664
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Kuhn
Альбом (сингл)
Pavane For A Dead Princess
Жанр
Jazz
Трек-лист
Full Moon And Empty Arms - Piano Concerto #2 3rd Movement, Moon Love - Symphony #5 2nd Movement, Lullaby, Swan Lake, Prelude In E Minor Op28, No4, Pavane, Nocturne In Eb Major Op9, No2, Pavane For A Dead Princess, One Red Rose Forever - Ich Liebe Dich, I'm Always Chasing Rainbows - Fantasy Impromptu, Reverie
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) виниловая пластинка

Талантливый пианист Стив Кун пережил возрождение своей карьеры после подписания контракта с Venus Records. «Павана для мертвой принцессы» — смелая джазовая интерпретация классических произведений — стала невероятно популярной в Японии и считается одним из знаковых произведений Куна. Мягкое и искусное фортепиано Куна превращает произведения Равеля, Шопена, Чайковского и Форе в захватывающий джаз. Обработка настолько эффективна, что поначалу можно и не догадаться, что это изначально классические произведения.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153192]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Steve Kuhn
Альбом (сингл)
Pavane For A Dead Princess
Жанр
Jazz
Трек-лист
Full Moon And Empty Arms - Piano Concerto #2 3rd Movement, Moon Love - Symphony #5 2nd Movement, Lullaby, Swan Lake, Prelude In E Minor Op28, No4, Pavane, Nocturne In Eb Major Op9, No2, Pavane For A Dead Princess, One Red Rose Forever - Ich Liebe Dich, I'm Always Chasing Rainbows - Fantasy Impromptu, Reverie
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Талантливый пианист Стив Кун пережил возрождение своей карьеры после подписания контракта с Venus Records. «Павана для мертвой принцессы» — смелая джазовая интерпретация классических произведений — стала невероятно популярной в Японии и считается одним из знаковых произведений Куна. Мягкое и искусное фортепиано Куна превращает произведения Равеля, Шопена, Чайковского и Форе в захватывающий джаз. Обработка настолько эффективна, что поначалу можно и не догадаться, что это изначально классические произведения.


Теги товара: Limited Edition
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Steve Kuhn - Pavane For A Dead Princess (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153192) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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