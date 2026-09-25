Описание товара Eric Alexander - Gentle Ballads II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153819) виниловая пластинка

Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано и кларнете в очень юном возрасте, а на альт-саксофоне — в двенадцать. Однако во время учебы в Университете Индианы он переключился на тенор-саксофон, а после классического обучения — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads», который AllMusic сравнил с ранним альбомом баллад Колтрейна 1960-х годов, был настолько успешным, что породил целую серию с различными составами музыкантов. Альбом «Gentle Ballads II» был записан 22 марта 2006 года в студии The Studio в Нью-Йорке — с тем же составом, который сделал дебютный альбом таким знаменитым: Майк ЛеДонн на фортепиано, Джон Уэббер на басу и Джо Фарнсворт на ударных. Мощный и очень выразительный тембр Александра сохранился, как и разнообразная программа, которая окутывает слушателя чудесными вечерними звуками. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.