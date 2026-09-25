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Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) виниловая пластинка

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Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) - фото 2
Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads VI
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) - фото 1
  • Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) - фото 2
  • Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733662
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads VI
Жанр
Jazz
Трек-лист
So In Love, Estate, Hush-A-Bye, Moon And Sand, Bright Moments, What Are You Doing The Rest Of Your Life, I See Your Face Before Me, Let The Silence Speak, You're My Thrill, Say It
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eric Alexander - Gentle Ballads VI (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153727) виниловая пластинка

Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано, кларнете и (в двенадцать лет) на альт-саксофоне, но во время учебы в Университете Индианы переключился на тенор-саксофон, а после получения классического образования — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов имени Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения и долгое время является участником лейбла Venus Records, выпустив множество альбомов. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads» имел такой успех, что породил целую серию с различными составами. Квартет Эрика Александра теперь выпустил «Gentle Ballads VI», в состав которого входят Джон Ди Мартино на фортепиано, Дезрон Дуглас на басу и Уилли Джонс III на ударных. Альбом был записан 11 и 12 июня 2021 года в студии Tedesco в Нью-Йорке, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома "Gentle Ballads VI", записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием "Hyper Magnum Sound", который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из коллекции "Venus Masterpiece Collection"!



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153727]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Eric Alexander
Альбом (сингл)
Gentle Ballads VI
Жанр
Jazz
Трек-лист
So In Love, Estate, Hush-A-Bye, Moon And Sand, Bright Moments, What Are You Doing The Rest Of Your Life, I See Your Face Before Me, Let The Silence Speak, You're My Thrill, Say It
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Американский музыкант Эрик Уэллс Александр начал играть на фортепиано, кларнете и (в двенадцать лет) на альт-саксофоне, но во время учебы в Университете Индианы переключился на тенор-саксофон, а после получения классического образования — на джаз. Он продолжил обучение в колледже Уильяма Патерсона в Нью-Джерси у Джо Ловано, Руфуса Рида и пианиста Гарольда Маберна. В 1991 году он занял второе место после суперзвезды Джошуа Редмана на конкурсе саксофонистов имени Телониуса Монка и в том же году сделал свои первые записи с Чарльзом Эрландом для лейбла Muse Records. Сегодня он считается одним из лучших тенор-саксофонистов своего поколения и долгое время является участником лейбла Venus Records, выпустив множество альбомов. Его альбом 2004 года «Gentle Ballads» имел такой успех, что породил целую серию с различными составами. Квартет Эрика Александра теперь выпустил «Gentle Ballads VI», в состав которого входят Джон Ди Мартино на фортепиано, Дезрон Дуглас на басу и Уилли Джонс III на ударных. Альбом был записан 11 и 12 июня 2021 года в студии Tedesco в Нью-Йорке, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома "Gentle Ballads VI", записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием "Hyper Magnum Sound", который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из коллекции "Venus Masterpiece Collection"!


Теги товара: Limited Edition
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