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Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка

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Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) - фото 1
Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Kopmajer
Альбом (сингл)
New Romance
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) - фото 1
  • Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733660
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Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка
10 580 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Kopmajer
Альбом (сингл)
New Romance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feel You (From Dreams Of Love No. 3, Come, Dance With Me (From Prelude Op. 28-4, Free (From Swan Lake, New Romance (From Valse [Siciliano, Palace Lights (From Pavane For A Dead Princess, Two Love Birds (From La Campanella, Stranger In Paradise (From Polovetsian Dances, My Sweetest Love (From Air On The G String
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка

Австрийская певица Симоне Копмайер (ранее известная как «Симона») представляет невероятно свежее и захватывающее сочетание классической музыки и джаза на своем альбоме, выпущенном в 2012 году лейблом Venus Records. Симоне Копмайер и артистка Каролин Тюрк написали тексты к известным классическим мелодиям Листа, Шопена, Равеля, Баха и других композиторов и записали их вместе с талантливыми венскими музыкантами, включая Карен Асатриан (фортепиано), Анну Асатриан (скрипка), Рафаэля Преушля (бас), Райнхардта Винклера (ударные) и Вольфганга Пушнига (флейта, альт-саксофон). Удивительно, но эти новые «песни» звучат довольно естественно и даже знакомо, как будто это джазовые стандарты. Захватывающий джазовый вокальный альбом! Альбом «New Romance» был записан с 21 по 23 января 2011 года в студии «4 Tune Audio Productions» в Вене, Австрия. Продюсером, звукорежиссёром и мастерингом выступил Тэцуо Хара.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Simone Kopmajer
Альбом (сингл)
New Romance
Жанр
Jazz
Трек-лист
Feel You (From Dreams Of Love No. 3, Come, Dance With Me (From Prelude Op. 28-4, Free (From Swan Lake, New Romance (From Valse [Siciliano, Palace Lights (From Pavane For A Dead Princess, Two Love Birds (From La Campanella, Stranger In Paradise (From Polovetsian Dances, My Sweetest Love (From Air On The G String
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Описание
Австрийская певица Симоне Копмайер (ранее известная как «Симона») представляет невероятно свежее и захватывающее сочетание классической музыки и джаза на своем альбоме, выпущенном в 2012 году лейблом Venus Records. Симоне Копмайер и артистка Каролин Тюрк написали тексты к известным классическим мелодиям Листа, Шопена, Равеля, Баха и других композиторов и записали их вместе с талантливыми венскими музыкантами, включая Карен Асатриан (фортепиано), Анну Асатриан (скрипка), Рафаэля Преушля (бас), Райнхардта Винклера (ударные) и Вольфганга Пушнига (флейта, альт-саксофон). Удивительно, но эти новые «песни» звучат довольно естественно и даже знакомо, как будто это джазовые стандарты. Захватывающий джазовый вокальный альбом! Альбом «New Romance» был записан с 21 по 23 января 2011 года в студии «4 Tune Audio Productions» в Вене, Австрия. Продюсером, звукорежиссёром и мастерингом выступил Тэцуо Хара.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Simone Kopmajer - New Romance (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153741) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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