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George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка

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George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 1
George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 2
George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Garzone
Альбом (сингл)
Night Of My Beloved
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 1
  • George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 2
  • George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733659
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Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Garzone
Альбом (сингл)
Night Of My Beloved
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gentle Rain, Pra Dizer Adeus, Falando De Amor, The Shadow Of Your Smile, Fotografia, Alone, Choro, Ballad For Lana, A Noite Do Meu Bem ( Night Of My Beloved ), Felicidade, Tristeza, Aruanda
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка

Американский тенор-саксофонист Джордж Гарзоне, чья мощная игра и смелые эксперименты со своей многолетней группой «The Fringe» сделали его настоящей легендой бостонской джазовой сцены, большую часть своей жизни посвятил джазовому образованию. Он начал играть на саксофоне в шесть лет, играл в семейной группе, а позже учился в музыкальной школе в Бостоне. Кроме того, Гарзоне много работал в качестве приглашенного музыканта, гастролировал по Европе с Джамаладином Такумой и играл со звездами, такими как Данило Перес, Джо Ловано, Джек ДеДжонетт, Рэйчел Зи и Джон Патитуччи. На альбоме «Night Of My Beloved» Гарзоне и его соавторы Кенни Вернер (фортепиано) и трио Da Paz, состоящее из Ромеро Лубамбо (гитара), Нильсона Матты (бас) и Дудуки Да Фонсеки (ударные), исполняют босса-нову и множество композиций Жобима. Глубокое, романтическое звучание его тенор-саксофона вызывает в воображении образ прослушивания подобной музыки в пляжном баре бразильской ночью. «Night Of My Beloved» был записан 8 и 9 августа 2006 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке и спродюсирован Тоддом Барканом и легендарным звукоинженером Тэцуо Хара. Хара также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Night Of My Beloved», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153925]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
George Garzone
Альбом (сингл)
Night Of My Beloved
Жанр
Jazz
Трек-лист
Gentle Rain, Pra Dizer Adeus, Falando De Amor, The Shadow Of Your Smile, Fotografia, Alone, Choro, Ballad For Lana, A Noite Do Meu Bem ( Night Of My Beloved ), Felicidade, Tristeza, Aruanda
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Американский тенор-саксофонист Джордж Гарзоне, чья мощная игра и смелые эксперименты со своей многолетней группой «The Fringe» сделали его настоящей легендой бостонской джазовой сцены, большую часть своей жизни посвятил джазовому образованию. Он начал играть на саксофоне в шесть лет, играл в семейной группе, а позже учился в музыкальной школе в Бостоне. Кроме того, Гарзоне много работал в качестве приглашенного музыканта, гастролировал по Европе с Джамаладином Такумой и играл со звездами, такими как Данило Перес, Джо Ловано, Джек ДеДжонетт, Рэйчел Зи и Джон Патитуччи. На альбоме «Night Of My Beloved» Гарзоне и его соавторы Кенни Вернер (фортепиано) и трио Da Paz, состоящее из Ромеро Лубамбо (гитара), Нильсона Матты (бас) и Дудуки Да Фонсеки (ударные), исполняют босса-нову и множество композиций Жобима. Глубокое, романтическое звучание его тенор-саксофона вызывает в воображении образ прослушивания подобной музыки в пляжном баре бразильской ночью. «Night Of My Beloved» был записан 8 и 9 августа 2006 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке и спродюсирован Тоддом Барканом и легендарным звукоинженером Тэцуо Хара. Хара также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Night Of My Beloved», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
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