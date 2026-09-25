Описание товара George Garzone - Night Of My Beloved (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153925) виниловая пластинка

Американский тенор-саксофонист Джордж Гарзоне, чья мощная игра и смелые эксперименты со своей многолетней группой «The Fringe» сделали его настоящей легендой бостонской джазовой сцены, большую часть своей жизни посвятил джазовому образованию. Он начал играть на саксофоне в шесть лет, играл в семейной группе, а позже учился в музыкальной школе в Бостоне. Кроме того, Гарзоне много работал в качестве приглашенного музыканта, гастролировал по Европе с Джамаладином Такумой и играл со звездами, такими как Данило Перес, Джо Ловано, Джек ДеДжонетт, Рэйчел Зи и Джон Патитуччи. На альбоме «Night Of My Beloved» Гарзоне и его соавторы Кенни Вернер (фортепиано) и трио Da Paz, состоящее из Ромеро Лубамбо (гитара), Нильсона Матты (бас) и Дудуки Да Фонсеки (ударные), исполняют босса-нову и множество композиций Жобима. Глубокое, романтическое звучание его тенор-саксофона вызывает в воображении образ прослушивания подобной музыки в пляжном баре бразильской ночью. «Night Of My Beloved» был записан 8 и 9 августа 2006 года в студии «The Studio» в Нью-Йорке и спродюсирован Тоддом Барканом и легендарным звукоинженером Тэцуо Хара. Хара также отвечал за сведение и мастеринг альбома. Лейбл Venus Records был основан в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Известный лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound» для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Night Of My Beloved», записанного на скорости 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле. Этот процесс обеспечивает мощное, насыщенное звучание, высоко ценимое аудиофилами по всему миру. Важное замечание: переиздания LP от Venus выпускаются только один раз. После распродажи соответствующий релиз удаляется из каталога и больше не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.