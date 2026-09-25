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Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Beck
Альбом (сингл)
Brazilian Dreamin'
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Beck - Brazilian Dreamin&#039; (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) - фото 1
  • Joe Beck - Brazilian Dreamin&#039; (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) - фото 2
  • Joe Beck - Brazilian Dreamin&#039; (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733658
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Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка
10 580 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Beck
Альбом (сингл)
Brazilian Dreamin'
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Manha De Carnaval, O Grande Amor, Ela E Carioca, What Would I Do Without You ?, Vivo Sonhando, Zanzibar, Aquarius, Falando De Amor, Brazil, Giants Steps, Felicidade, And Here's To You, Manha De Carnaval II
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка

Джо Бек родился в Филадельфии и в подростковом возрасте переехал на Манхэттен, где шесть вечеров в неделю играл в трио. Это дало ему возможность познакомиться с самыми разными людьми из процветающей нью-йоркской музыкальной сцены. В 18 лет Стэн Гетц пригласил его записать "Jingles", а в 1967 году он записался с Майлзом Дэвисом. В 1968 году, в возрасте 22 лет, он стал участником оркестра Гила Эванса. Список его музыкальных работ с другими артистами выглядит как перечень самых известных имен на музыкальной сцене: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бадди Рич, Вуди Херман, Майлз Дэвис, Томми Тедеско, Джон Аберкромби, Габор Сабо, Фрэнк Синатра и Глория Гейнор — это лишь малая часть дискографии Бека как сайдмена и продюсера. Джо Бек играл на гитаре на синглах и альбомах Джеймса Брауна в 1974 году. Национальная академия звукозаписи пять раз награждала Бека премией «Самый ценный музыкант». Бек также записывался с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Миланским филармоническим оркестром в Италии и Парижским струнным ансамблем во Франции. Альбом “Brazilian Dreamin’” был спродюсирован, сведен и мастерирован Тэцуо Хара и записан 27 и 30 сентября 2005 года в студии The Studio в Нью-Йорке в составе трио – с Ирой Коулманом на басу, Тьерри Арпино на ударных и Грегуаром Маре, который играет на губной гармонике в песнях “And Here’s To You” и “Falando De Amor”. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153826]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Beck
Альбом (сингл)
Brazilian Dreamin'
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Manha De Carnaval, O Grande Amor, Ela E Carioca, What Would I Do Without You ?, Vivo Sonhando, Zanzibar, Aquarius, Falando De Amor, Brazil, Giants Steps, Felicidade, And Here's To You, Manha De Carnaval II
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Джо Бек родился в Филадельфии и в подростковом возрасте переехал на Манхэттен, где шесть вечеров в неделю играл в трио. Это дало ему возможность познакомиться с самыми разными людьми из процветающей нью-йоркской музыкальной сцены. В 18 лет Стэн Гетц пригласил его записать "Jingles", а в 1967 году он записался с Майлзом Дэвисом. В 1968 году, в возрасте 22 лет, он стал участником оркестра Гила Эванса. Список его музыкальных работ с другими артистами выглядит как перечень самых известных имен на музыкальной сцене: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бадди Рич, Вуди Херман, Майлз Дэвис, Томми Тедеско, Джон Аберкромби, Габор Сабо, Фрэнк Синатра и Глория Гейнор — это лишь малая часть дискографии Бека как сайдмена и продюсера. Джо Бек играл на гитаре на синглах и альбомах Джеймса Брауна в 1974 году. Национальная академия звукозаписи пять раз награждала Бека премией «Самый ценный музыкант». Бек также записывался с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Миланским филармоническим оркестром в Италии и Парижским струнным ансамблем во Франции. Альбом “Brazilian Dreamin’” был спродюсирован, сведен и мастерирован Тэцуо Хара и записан 27 и 30 сентября 2005 года в студии The Studio в Нью-Йорке в составе трио – с Ирой Коулманом на басу, Тьерри Арпино на ударных и Грегуаром Маре, который играет на губной гармонике в песнях “And Here’s To You” и “Falando De Amor”. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
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Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка - по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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