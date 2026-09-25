Описание товара Joe Beck - Brazilian Dreamin' (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153826) виниловая пластинка

Джо Бек родился в Филадельфии и в подростковом возрасте переехал на Манхэттен, где шесть вечеров в неделю играл в трио. Это дало ему возможность познакомиться с самыми разными людьми из процветающей нью-йоркской музыкальной сцены. В 18 лет Стэн Гетц пригласил его записать "Jingles", а в 1967 году он записался с Майлзом Дэвисом. В 1968 году, в возрасте 22 лет, он стал участником оркестра Гила Эванса. Список его музыкальных работ с другими артистами выглядит как перечень самых известных имен на музыкальной сцене: Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Бадди Рич, Вуди Херман, Майлз Дэвис, Томми Тедеско, Джон Аберкромби, Габор Сабо, Фрэнк Синатра и Глория Гейнор — это лишь малая часть дискографии Бека как сайдмена и продюсера. Джо Бек играл на гитаре на синглах и альбомах Джеймса Брауна в 1974 году. Национальная академия звукозаписи пять раз награждала Бека премией «Самый ценный музыкант». Бек также записывался с Королевским филармоническим оркестром в Лондоне, Миланским филармоническим оркестром в Италии и Парижским струнным ансамблем во Франции. Альбом “Brazilian Dreamin’” был спродюсирован, сведен и мастерирован Тэцуо Хара и записан 27 и 30 сентября 2005 года в студии The Studio в Нью-Йорке в составе трио – с Ирой Коулманом на басу, Тьерри Арпино на ударных и Грегуаром Маре, который играет на губной гармонике в песнях “And Here’s To You” и “Falando De Amor”. Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.