John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара John Di Martino - So In Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153758) виниловая пластинка
Нью-йоркский композитор, аранжировщик и пианист Джон Ди Мартино — любимец лучших певцов, музыкантов и продюсеров мира. Многократный номинант на премию «Грэмми», Ди Мартино сотрудничал с такими известными артистами, как Кенни Беррелл, Джеймс Муди, Джо Ловано, Дэвид «Фэт Хед» Ньюман, Пэт Мартино, Пакито Д'Ривера и Хьюстон Персон. Вместе с Ирой Коулманом (бас) и Грэди Тейтом (ударные) этот виртуоз клавишных инструментов представляет невероятно разнообразную и захватывающую программу, от которой просто невозможно оторваться. Альбом «So In Love» был записан 9 и 10 сентября 2004 года в студии Avatar в Нью-Йорке, США, а продюсированием, сведением и мастерингом занимался Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «So In Love», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. Когда тираж распродан, соответствующий релиз удаляется из каталога и не переиздается. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»! Виниловые пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует приобретать их заблаговременно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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