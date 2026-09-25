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Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка

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Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 1
Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 2
Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 1
  • Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 2
  • Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733654
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Загружаем...
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Загружаем...
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Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051150450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fascinating Rhythm, I `ve Got A Crush On you, Do It Again, How Long Has This Been Going On, Shall We Dance, Summertime, A Foggy Day (In London Town), `S Wonderful, Embraceable You, Someone To Watch Over Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fascinating Rhythm, I `ve Got A Crush On you, Do It Again, How Long Has This Been Going On, Shall We Dance, Summertime, A Foggy Day (In London Town), `S Wonderful, Embraceable You, Someone To Watch Over Me



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051150450]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
Fascinating Rhythm, I `ve Got A Crush On you, Do It Again, How Long Has This Been Going On, Shall We Dance, Summertime, A Foggy Day (In London Town), `S Wonderful, Embraceable You, Someone To Watch Over Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Series
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Fascinating Rhythm, I `ve Got A Crush On you, Do It Again, How Long Has This Been Going On, Shall We Dance, Summertime, A Foggy Day (In London Town), `S Wonderful, Embraceable You, Someone To Watch Over Me


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Konrad Paszkudzki - Fascinating Rhythm: George Gershwin Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150450) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6520 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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