Описание товара Kenny Barron - Minor Blues (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153710) виниловая пластинка

Этот альбом, записанный совместно с Джорджем Мразом и Беном Райли для японского лейбла Venus, является еще одним доказательством высокого мастерства Баррона в трио и одним из лучших его альбомов на сегодняшний день. Продюсер лейбла Venus Records Тэцуо Хара впервые встретил американского пианиста и композитора Кенни Баррона в 1992 году и с тех пор мечтал записать с ним альбом в составе трио. Эта мечта наконец исполнилась в 2004 году с выходом альбома «Super Standard». Однако из-за контракта Баррона с другим лейблом, название этого лейбла не могло быть использовано, поэтому трио приняло название «Super Trio». После истечения этого контракта Баррон вернулся на Venus Records, чтобы записать «Minor Blues» — альбом трио, выпущенный на этот раз под его собственным именем. Баррон — не только чрезвычайно талантливый музыкант: он один из лучших джазовых пианистов нашего времени, и его стиль, основанный на бибопе, с его плавной лиричностью и уникальным мелодическим чутьём, ярко проявляется в «Minor Blues». В отличие от других его релизов, этот альбом в основном состоит из прекрасных интерпретаций стандартов и баллад. Баррон, Джордж Мраз (бас) и Бен Райли (ударные) звучат совершенно расслабленно, но при этом очень вдохновенно на этой записи. Очевидно, что им было очень весело играть вместе. «Minor Blues», несомненно, один из лучших альбомов Кенни Баррона на сегодняшний день. Записанный 4 и 5 мая 2009 года в студии Avatar Studios в Нью-Йорке, альбом был спродюсирован Тоддом Барканом, а сведение и мастеринг выполнил легендарный продюсер Тэцуо Хара. Компания Venus Records была основана в Японии в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Minor Blues», записанного на 33 об/мин и отпечатанного на 180-граммовом виниле, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Краткое замечание: пластинки Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующее название удаляется из каталога и переиздаваться не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из "Venus Masterpiece Collection"!