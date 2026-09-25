Alexis Cole - Someday My Prince Will Come (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153253) виниловая пластинка

Трек-лист

For Now For Always - (From "The Parent Trap"), Let Me Be Good To You - (The Adventures Of The Great Mouse Detective), So This Is Love - (From "Cinderella"), Home Is Where The Heart Is - (Tale Spin), Love - Robin Hood), Someday My Prince Will Come - (Snow White And The Seven Dwarfs), If I Never Knew You - (Pocahontas), The Second Star To The Right - (From "Peter Pan), La La Ru - (Lady And The Tramp), Once Upon A Dream - (Sleeping Beauty), Remember When - (101 Dalmatians), When You Wish Upon A Sta