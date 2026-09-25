Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Bill Crow - Jazz Anecdotes (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153604) виниловая пластинка
Басист Билл Кроу прославился своей работой в качестве сайдмена со многими известными джазовыми музыкантами. Его вторая запись на лейбле Venus Records доказывает, насколько хорош он был и как лидер. «Jazz Anecdotes» — это альбом-спутник к хитовому альбому «Goodbye Birdland» и основан на книге Кроу, в которой он собрал бесчисленные анекдоты о джазовых музыкантах. Вместе с тенор-саксофонисткой Кармен Леджио, гитаристом Джо Коном и барабанщиком Дэвидом Джонсом Кроу руководит своим квартетом, исполняющим двенадцать композиций, включая стандарты, классические джазовые произведения и несколько собственных композиций. В энергичной записи «Bohemia After Dark» Оскара Петтифорда представлены превосходные соло каждого участника группы. Аранжировка Кроу «Round Midnight» исполнена в более быстром темпе, чем обычно, с ритмом босса-новы, а плавная игра на тенор-саксофоне Леджио в «Tickletoe» звучит невероятно энергично. Лейбл Venus Records был основан в 1992 году Тэцуо Хара, ранее работавшим продюсером в RCA Victor. Для строго ограниченного тиража двойного LP-альбома «Jazz Anectodes», отпечатанного на 180-граммовом виниле со скоростью вращения 45 об/мин, лейбл использует специальный процесс мастеринга под названием «Hyper Magnum Sound», который обеспечивает очень мощное, насыщенное звучание и высоко ценится аудиофилами по всему миру. Важное замечание: LP-альбомы Venus выпускаются только один раз. После того, как тираж распродан, соответствующий альбом удаляется из каталога и переиздается не будет. Коллекционерам не стоит долго ждать с заказом: особенно популярны релизы из «Venus Masterpiece Collection»!
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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