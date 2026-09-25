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Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка

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Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Ballad On Jazz Piano Trio
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733646
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Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Ballad On Jazz Piano Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eddie Higgins Trio*–Polka Dots And Moonbeams, Harold Mabern Trio–It Only Hurts When I Smile, Sir Roland Hanna Trio*–A Sleepin' Bee, John Hicks Trio–Cry Me A River, Stefano Bollani Trio–Angela, Steve Kuhn Trio–My Funny Valentine, Claude Williamson Trio*–Star Crossed Lovers, Romantic Jazz Trio–My Melancholy Baby, Richard Wyands Trio–When I Fall In Love, David Hazeltine Trio–When You Wish Upon A Star, Rob Agerbeek Trio–Nuages, New York Trio–Everytime We Say Goodbye
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eddie Higgins Trio*–Polka Dots And Moonbeams, Harold Mabern Trio–It Only Hurts When I Smile, Sir Roland Hanna Trio*–A Sleepin' Bee, John Hicks Trio–Cry Me A River, Stefano Bollani Trio–Angela, Steve Kuhn Trio–My Funny Valentine, Claude Williamson Trio*–Star Crossed Lovers, Romantic Jazz Trio–My Melancholy Baby, Richard Wyands Trio–When I Fall In Love, David Hazeltine Trio–When You Wish Upon A Star, Rob Agerbeek Trio–Nuages, New York Trio–Everytime We Say Goodbye

Отзывы о товаре Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus Records
Barcode
[4580051153628]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Ballad On Jazz Piano Trio
Жанр
Jazz
Трек-лист
Eddie Higgins Trio*–Polka Dots And Moonbeams, Harold Mabern Trio–It Only Hurts When I Smile, Sir Roland Hanna Trio*–A Sleepin' Bee, John Hicks Trio–Cry Me A River, Stefano Bollani Trio–Angela, Steve Kuhn Trio–My Funny Valentine, Claude Williamson Trio*–Star Crossed Lovers, Romantic Jazz Trio–My Melancholy Baby, Richard Wyands Trio–When I Fall In Love, David Hazeltine Trio–When You Wish Upon A Star, Rob Agerbeek Trio–Nuages, New York Trio–Everytime We Say Goodbye
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Eddie Higgins Trio*–Polka Dots And Moonbeams, Harold Mabern Trio–It Only Hurts When I Smile, Sir Roland Hanna Trio*–A Sleepin' Bee, John Hicks Trio–Cry Me A River, Stefano Bollani Trio–Angela, Steve Kuhn Trio–My Funny Valentine, Claude Williamson Trio*–Star Crossed Lovers, Romantic Jazz Trio–My Melancholy Baby, Richard Wyands Trio–When I Fall In Love, David Hazeltine Trio–When You Wish Upon A Star, Rob Agerbeek Trio–Nuages, New York Trio–Everytime We Say Goodbye
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - The Ballad On Jazz Piano Trio (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153628) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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