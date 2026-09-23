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Prelude to Ecstasy — дебютный студийный альбом британской инди-рок группы The Last Dinner Party, выпущенный в 2024 году Лимитированное deluxe издание на двойном виниле янтарного цвета в гейтфолде Группа The Last Dinner Party переиздает свой получивший признание дебютный альбом в расширенном издании под названием «Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics». Двенадцать песен альбома, от инди-рока до арт-попа, быстро принесли лондонскому квинтету первую премию Brit Awards. В расширенное издание дополнительно вошли пять акустических версий и четыре кавер-версии.

Prelude to Ecstasy — дебютный студийный альбом британской инди-рок группы The Last Dinner Party, выпущенный в 2024 году Лимитированное deluxe издание на двойном виниле янтарного цвета в гейтфолде Группа The Last Dinner Party переиздает свой получивший признание дебютный альбом в расширенном издании под названием «Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics». Двенадцать песен альбома, от инди-рока до арт-попа, быстро принесли лондонскому квинтету первую премию Brit Awards. В расширенное издание дополнительно вошли пять акустических версий и четыре кавер-версии.

The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics (coloured) (0602465727739) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.