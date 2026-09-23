The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics (coloured) (0602465727739) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733643
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465727739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Prelude to Ecstasy, Burn Alive, Caesar on a TV Screen, The Feminine Urge, On Your Side, Beautiful Boy, Gjuha, Sinner, My Lady of Mercy, Portrait of a Dead Girl, Nothing Matters, Mirror, Ceaser on a TV Screen – Acoustic, Sinner – Acoustic, My Lady of Mercy – Acoustic, Nothing Matters – Live from Studio Brussel, Mirror – Acoustic from The Brudenell Social Club (Leeds), This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us, Up North – Live from Hebden Trades Club, Wicked Game – Live from Showbox Sodo (Seattle)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics (coloured) (0602465727739) виниловая пластинка
Prelude to Ecstasy — дебютный студийный альбом британской инди-рок группы The Last Dinner Party, выпущенный в 2024 году Лимитированное deluxe издание на двойном виниле янтарного цвета в гейтфолде Группа The Last Dinner Party переиздает свой получивший признание дебютный альбом в расширенном издании под названием «Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics». Двенадцать песен альбома, от инди-рока до арт-попа, быстро принесли лондонскому квинтету первую премию Brit Awards. В расширенное издание дополнительно вошли пять акустических версий и четыре кавер-версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465727739]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Last Dinner Party
Альбом (сингл)
Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Prelude to Ecstasy, Burn Alive, Caesar on a TV Screen, The Feminine Urge, On Your Side, Beautiful Boy, Gjuha, Sinner, My Lady of Mercy, Portrait of a Dead Girl, Nothing Matters, Mirror, Ceaser on a TV Screen – Acoustic, Sinner – Acoustic, My Lady of Mercy – Acoustic, Nothing Matters – Live from Studio Brussel, Mirror – Acoustic from The Brudenell Social Club (Leeds), This Town Ain’t Big Enough For Both Of Us, Up North – Live from Hebden Trades Club, Wicked Game – Live from Showbox Sodo (Seattle)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Prelude to Ecstasy — дебютный студийный альбом британской инди-рок группы The Last Dinner Party, выпущенный в 2024 году Лимитированное deluxe издание на двойном виниле янтарного цвета в гейтфолде Группа The Last Dinner Party переиздает свой получивший признание дебютный альбом в расширенном издании под названием «Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics». Двенадцать песен альбома, от инди-рока до арт-попа, быстро принесли лондонскому квинтету первую премию Brit Awards. В расширенное издание дополнительно вошли пять акустических версий и четыре кавер-версии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
The Last Dinner Party - Prelude To Ecstasy: Cover And Acoustics (coloured) (0602465727739) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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