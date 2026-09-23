OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners – Po Lazarus, Harry McClintock – Big Rock Candy Mountain, Norman Blake – You Are My Sunshine, Alison Krauss – Down To The River To Pray, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King – Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites – Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss – I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch – Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah, Hannah And Leah Peasall – In The Highways, The Cox Family – I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley – O Death, Soggy Bottom Boys – In The Jailhouse Now, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford – Indian War Whoop, Fairfield Four – Lonesome Valley, The Stanley Brothers – Angel Band
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