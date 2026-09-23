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OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка

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OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) - фото 1
OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother, Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) - фото 1
  • OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733640
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488007788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother, Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Трек-лист
James Carter & The Prisoners – Po Lazarus, Harry McClintock – Big Rock Candy Mountain, Norman Blake – You Are My Sunshine, Alison Krauss – Down To The River To Pray, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King – Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites – Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss – I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch – Didn't Leav
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners – Po Lazarus, Harry McClintock – Big Rock Candy Mountain, Norman Blake – You Are My Sunshine, Alison Krauss – Down To The River To Pray, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King – Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites – Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss – I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch – Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah, Hannah And Leah Peasall – In The Highways, The Cox Family – I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley – O Death, Soggy Bottom Boys – In The Jailhouse Now, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford – Indian War Whoop, Fairfield Four – Lonesome Valley, The Stanley Brothers – Angel Band

Отзывы о товаре OST - O Brother, Where Art Thou? (Various Artists) (coloured) (0602488007788) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602488007788]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
O Brother, Where Art Thou?
Жанр
Кантри
Трек-лист
James Carter & The Prisoners – Po Lazarus, Harry McClintock – Big Rock Candy Mountain, Norman Blake – You Are My Sunshine, Alison Krauss – Down To The River To Pray, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King – Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites – Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss – I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch – Didn't Leav
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: James Carter & The Prisoners – Po Lazarus, Harry McClintock – Big Rock Candy Mountain, Norman Blake – You Are My Sunshine, Alison Krauss – Down To The River To Pray, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (Radio Station Version), Chris Thomas King – Hard Time Killing Floor Blues, Norman Blake – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), The Whites – Keep On The Sunny Side, Gillian Welch And Alison Krauss – I'll Fly Away, Emmylou Harris, Alison Krauss And Gillian Welch – Didn't Leave Nobody But The Baby, Sarah, Hannah And Leah Peasall – In The Highways, The Cox Family – I Am Weary (Let Me Rest), John Hartford – I Am A Man Of Constant Sorrow (Instrumental), Ralph Stanley – O Death, Soggy Bottom Boys – In The Jailhouse Now, Soggy Bottom Boys – I Am A Man Of Constant Sorrow (With Band), John Hartford – Indian War Whoop, Fairfield Four – Lonesome Valley, The Stanley Brothers – Angel Band
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