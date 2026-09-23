Chris Cornell - Higher Truth (0602547524065) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Higher Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733637
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547524065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Higher Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nearly Forgot My Broken Heart, Dead Wishes, Worried Moon, Before We Disappear, Through The Window, Josephine, Murderer Of Blue Skies, Higher Truth, Let Your Eyes Wander, Only These Words, Circling, Our Time In The Universe, Bend In The Road, Wrong Side, Misery Chain, Our Time In The Universe (Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Chris Cornell - Higher Truth (0602547524065) виниловая пластинка
Новый, четвертый альбом Криса Корнелла, вышедший в сентябре 2015 года. Chris Cornell — американский гитарист, композитор и вокалист. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave. В период с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog. Начал свою музыкальную карьеру как барабанщик, но позже сменил профиль на гитариста и вокалиста. В настоящее время возобновил свою музыкальную деятельность в качестве вокалиста возрожденной Soundgarden, продолжая при этом и сольную карьеру.
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547524065]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Chris Cornell
Альбом (сингл)
Higher Truth
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Nearly Forgot My Broken Heart, Dead Wishes, Worried Moon, Before We Disappear, Through The Window, Josephine, Murderer Of Blue Skies, Higher Truth, Let Your Eyes Wander, Only These Words, Circling, Our Time In The Universe, Bend In The Road, Wrong Side, Misery Chain, Our Time In The Universe (Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Новый, четвертый альбом Криса Корнелла, вышедший в сентябре 2015 года. Chris Cornell — американский гитарист, композитор и вокалист. Фронтмен группы Soundgarden, также был вокалистом группы Audioslave. В период с 1990 по 1992 являлся фронтменом группы Temple of the Dog. Начал свою музыкальную карьеру как барабанщик, но позже сменил профиль на гитариста и вокалиста. В настоящее время возобновил свою музыкальную деятельность в качестве вокалиста возрожденной Soundgarden, продолжая при этом и сольную карьеру.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Chris Cornell - Higher Truth (0602547524065) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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