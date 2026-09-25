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Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка

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Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 2
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Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Drew
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 1
  • Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 2
  • Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 3
  • Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733629
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Характеристики

Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Drew
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Come Rain Or Come Shine, Ruby, My Dear, Weird-O, Taking A Chance On Love, When You Wish Upon A Star, Blues For Nica
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка

Kenny Drew Trio — альбом пианиста Кенни Дрю, играющего вместе с Полом Чемберсом и Филли Джо Джонсом. Записан в 1956 году и выпущен лейблом Riverside Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Пианист Кенни Дрю долгое время был недооценённым, что и доказывает этот великолепный альбом 1956 года. Этот альбом также примечателен завидной ритм-секцией, состоящей из басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса, который, как и Дрю, позже играл с Колтрейном. Трио невероятно гармонично сочетается в таких треках, как захватывающий ритм «Caravan» (жемчужина Дюка Эллингтона) и свежая, свингующая «Blues for Nica» – дань уважения баронессе Паннонике де Кёнигсвартер, знаменитой покровительнице джаза из семьи Ротшильдов.

Отзывы о товаре Kenny Drew - Trio (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072685352) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Concord
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072685352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Kenny Drew
Альбом (сингл)
TRIO
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Caravan, Come Rain Or Come Shine, Ruby, My Dear, Weird-O, Taking A Chance On Love, When You Wish Upon A Star, Blues For Nica
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Jazz Classics
Страна производитель
США
Описание
Kenny Drew Trio — альбом пианиста Кенни Дрю, играющего вместе с Полом Чемберсом и Филли Джо Джонсом. Записан в 1956 году и выпущен лейблом Riverside Серия Original Jazz Classics: полностью аналоговый мастеринг с оригинальных мастер-лент в Cohearent Audio, отпечатано ограниченным тиражом на 180-граммовом виниле на RTI, tip-on конверт Stoughton. Пианист Кенни Дрю долгое время был недооценённым, что и доказывает этот великолепный альбом 1956 года. Этот альбом также примечателен завидной ритм-секцией, состоящей из басиста Пола Чемберса и барабанщика Филли Джо Джонса, который, как и Дрю, позже играл с Колтрейном. Трио невероятно гармонично сочетается в таких треках, как захватывающий ритм «Caravan» (жемчужина Дюка Эллингтона) и свежая, свингующая «Blues for Nica» – дань уважения баронессе Паннонике де Кёнигсвартер, знаменитой покровительнице джаза из семьи Ротшильдов.
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