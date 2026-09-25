Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб.
В наличии
Код товара: 733621
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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241446573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241446573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка - стоимость товара 5820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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