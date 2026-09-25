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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка

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Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 2
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 3
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 4
Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 1
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 2
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 3
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 4
  • Various Artists - The World&#039;s Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733621
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Загружаем...
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241446573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chesky Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Chesky Records
Barcode
[4895241446573]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4
Жанр
Jazz
Трек-лист
Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Chesky Original Masters
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Anna Nalick–Helplessly Hoping, Jen Chapin–You Haven't Done Nothin', Rebecca Pidgeon–Grandmother, Dave's True Story–Still I Adore You, Meiko–Stand By Me, Rachel Z–This Woman's Work, Melissa Menago–Hallelujah, Casey Abrams–What A Wonderful World, Macy Gray–Redemption Song


Теги товара: Limited Edition
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Доставка
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Various Artists - The World's Greatest Audiophile Vocal Recordings Vol.4 (Audiophile Edition) (coloured) (4895241446573) виниловая пластинка - стоимость товара 5820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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