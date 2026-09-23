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Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) виниловая пластинка

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Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 2
Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 3
Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
The Essentials
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 1
  • Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 2
  • Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 3
  • Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733617
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Характеристики

Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061700257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
The Essentials
Жанр
Jazz
Трек-лист
September in Montreal, Summer Breeze, Killing Me Softly, Fly Away, Le Vent Souffle Encore, Your Smile, Soothing Your Soul, Blue Bayou, Les Moulins de mon coeur, Nature Boy, Dry My Tears, Be My Loover
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) виниловая пластинка

В Essentials вошли 12 лучших песен Anne Bisson, записанных за последние 15 лет. Тщательно подобранный трек-лист включает «September in Montreal» и «Killing Me Softly», а также бонус-трек «Les Moulins de Mon Coeur», французскую версию хита Мишеля Леграна «The Windmills of Your Mind». Ремастеринг Bernie Grundman и печать на RTI, этот пронумерованный вручную, ограниченный тираж одношагового тиража включает 20-страничный буклет с историей жизни Энн, а также эксклюзивные цветные фотографии и анекдоты. Упакован в двухкарманную разворотную обложку.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Anne Bisson - The Essentials (Audiophile One-Step Pressing) (0619061700257) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Camilio
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Camilio
Barcode
[0619061700257]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne Bisson
Альбом (сингл)
The Essentials
Жанр
Jazz
Трек-лист
September in Montreal, Summer Breeze, Killing Me Softly, Fly Away, Le Vent Souffle Encore, Your Smile, Soothing Your Soul, Blue Bayou, Les Moulins de mon coeur, Nature Boy, Dry My Tears, Be My Loover
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В Essentials вошли 12 лучших песен Anne Bisson, записанных за последние 15 лет. Тщательно подобранный трек-лист включает «September in Montreal» и «Killing Me Softly», а также бонус-трек «Les Moulins de Mon Coeur», французскую версию хита Мишеля Леграна «The Windmills of Your Mind». Ремастеринг Bernie Grundman и печать на RTI, этот пронумерованный вручную, ограниченный тираж одношагового тиража включает 20-страничный буклет с историей жизни Энн, а также эксклюзивные цветные фотографии и анекдоты. Упакован в двухкарманную разворотную обложку.


Теги товара: Limited Edition
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