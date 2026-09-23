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Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Polyphia
Альбом (сингл)
Remember That You Will Die
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) - фото 1
  • Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733616
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964201468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Polyphia
Альбом (сингл)
Remember That You Will Die
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Genesis, Playing God, The Audacity, Reverie, Abc, Memento Mori, Fuck Around and Find out, All Falls Apart, Neurotica, Chimera, Bloodbath, Ego Death
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка

Издание на цветном виниле Ни одна другая метал-группа не может так виртуозно сочетать мелодии и уникальное, захватывающее слияние с хип-хоп-ритмами и мрачными звуками, не прибегая при этом к костылям в виде запоминающихся припевов. Четвертый студийный альбом группы, "Remember That You Will Die", включает в себя совместные работы с $not, Чино Морено (Deftones), Brasstracks, Стивом Ваем, а также продюсерскую работу гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, и участие Родни Джеркинса (Майкл Джексон, Destiny's Child, Леди Гага), JUDGE (Migos и Marshmello, blackbear, Young Thug) и многих других первоклассных артистов. Инструментальная группа Polyphia, экспериментирующая с жанрами, состоит из гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, басиста Клея Гобера и барабанщика Клея Эшлимана. С момента своего образования в 2010 году в Плано, штат Техас, Polyphia завоевала известность благодаря сочетанию сложных гитарных риффов с хип-хоп-ритмами, мощным трэпом и влиянием прогрессивного метала и рока. Группа выпустила три студийных альбома – «Muse» (2014), «Renaissance» (2016) и «New Levels New Devils» (2018) – а также два EP и несколько синглов. Их впечатляющий каталог принес им более 400 миллионов прослушиваний по всему миру, более 140 миллионов просмотров на YouTube и международное признание.

Отзывы о товаре Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964201468]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Polyphia
Альбом (сингл)
Remember That You Will Die
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Genesis, Playing God, The Audacity, Reverie, Abc, Memento Mori, Fuck Around and Find out, All Falls Apart, Neurotica, Chimera, Bloodbath, Ego Death
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Издание на цветном виниле Ни одна другая метал-группа не может так виртуозно сочетать мелодии и уникальное, захватывающее слияние с хип-хоп-ритмами и мрачными звуками, не прибегая при этом к костылям в виде запоминающихся припевов. Четвертый студийный альбом группы, "Remember That You Will Die", включает в себя совместные работы с $not, Чино Морено (Deftones), Brasstracks, Стивом Ваем, а также продюсерскую работу гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, и участие Родни Джеркинса (Майкл Джексон, Destiny's Child, Леди Гага), JUDGE (Migos и Marshmello, blackbear, Young Thug) и многих других первоклассных артистов. Инструментальная группа Polyphia, экспериментирующая с жанрами, состоит из гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, басиста Клея Гобера и барабанщика Клея Эшлимана. С момента своего образования в 2010 году в Плано, штат Техас, Polyphia завоевала известность благодаря сочетанию сложных гитарных риффов с хип-хоп-ритмами, мощным трэпом и влиянием прогрессивного метала и рока. Группа выпустила три студийных альбома – «Muse» (2014), «Renaissance» (2016) и «New Levels New Devils» (2018) – а также два EP и несколько синглов. Их впечатляющий каталог принес им более 400 миллионов прослушиваний по всему миру, более 140 миллионов просмотров на YouTube и международное признание.
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