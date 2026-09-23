Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Polyphia - Remember That You Will Die (coloured) (4099964201468) виниловая пластинка
Издание на цветном виниле Ни одна другая метал-группа не может так виртуозно сочетать мелодии и уникальное, захватывающее слияние с хип-хоп-ритмами и мрачными звуками, не прибегая при этом к костылям в виде запоминающихся припевов. Четвертый студийный альбом группы, "Remember That You Will Die", включает в себя совместные работы с $not, Чино Морено (Deftones), Brasstracks, Стивом Ваем, а также продюсерскую работу гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, и участие Родни Джеркинса (Майкл Джексон, Destiny's Child, Леди Гага), JUDGE (Migos и Marshmello, blackbear, Young Thug) и многих других первоклассных артистов. Инструментальная группа Polyphia, экспериментирующая с жанрами, состоит из гитаристов Тима Хенсона и Скотта ЛеПейджа, басиста Клея Гобера и барабанщика Клея Эшлимана. С момента своего образования в 2010 году в Плано, штат Техас, Polyphia завоевала известность благодаря сочетанию сложных гитарных риффов с хип-хоп-ритмами, мощным трэпом и влиянием прогрессивного метала и рока. Группа выпустила три студийных альбома – «Muse» (2014), «Renaissance» (2016) и «New Levels New Devils» (2018) – а также два EP и несколько синглов. Их впечатляющий каталог принес им более 400 миллионов прослушиваний по всему миру, более 140 миллионов просмотров на YouTube и международное признание.
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