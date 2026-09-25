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Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка

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Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 1
Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 2
Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 3
Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 4
Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 5
Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Compulsion!!!!!
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 1
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 2
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 3
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 4
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 5
  • Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733615
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Загружаем...
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Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка
5 940 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Compulsion!!!!!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Compulsion, Legacy, Premonition, Limbo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка

Один из самых смелых альбомов в дискографии Эндрю Хилла, «Compulsion» 1965 года стал выражением авангарда пианистом через призму корней джазовой музыки в африканских ритмах. Перкуссионное фортепиано Хилла ведет бесстрашный ансамбль через четыре выразительные оригинальные композиции — «Compulsion», «Legacy», «Premonition» и «Limbo» — в глубоко проникновенном исполнении трубача Фредди Хаббарда, саксофониста Джона Гилмора, басистов Сесила Макби и Ричарда Дэвиса, барабанщика Джо Чемберса и перкуссионистов Неди Камара и Рено Симмонса.

Отзывы о товаре Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602458422764]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Andrew Hill
Альбом (сингл)
Compulsion!!!!!
Жанр
Jazz
Трек-лист
Compulsion, Legacy, Premonition, Limbo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Один из самых смелых альбомов в дискографии Эндрю Хилла, «Compulsion» 1965 года стал выражением авангарда пианистом через призму корней джазовой музыки в африканских ритмах. Перкуссионное фортепиано Хилла ведет бесстрашный ансамбль через четыре выразительные оригинальные композиции — «Compulsion», «Legacy», «Premonition» и «Limbo» — в глубоко проникновенном исполнении трубача Фредди Хаббарда, саксофониста Джона Гилмора, басистов Сесила Макби и Ричарда Дэвиса, барабанщика Джо Чемберса и перкуссионистов Неди Камара и Рено Симмонса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Andrew Hill - Compulsion!!!!! (Analogue, Tone Poet) (0602458422764) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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