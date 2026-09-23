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Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка

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Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 1
Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 2
Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 3
Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 4
Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 5
Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnathan Blake
Альбом (сингл)
Homeward Bound
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 1
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 2
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 3
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 4
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 5
  • Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733613
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Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnathan Blake
Альбом (сингл)
Homeward Bound
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Beginning Was The Drum, Homeward Bound (For Ana Grace), Rivers & Parks, Shakin' The Biscuits, Abiyoyo, On The Break, Lll
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка

Homeward Bound — дебютный альбом американского джазового барабанщика, композитора и руководителя группы Джонатана Блейка, выпущенный первоначально в 2021 году. После участия в альбомах Blue Note с Лонни Смитом (Dr. Lonnie Smith) и Кенни Барроном, в 2021 году лейбл Blue Note выпустил первый сольный альбом барабанщика Джонатана Блейка «Homeward Bound». В «Homeward Bound» Блейк представил свою новую группу Pentad — квинтет музыкантов, которые с той же ловкостью, что и он сам, движутся в тайне времени и пространства. Он выбрал состав, состоящий из басиста Дезрона Дугласа и трёх молодых, но признанных виртуозов: Иммануэля Уилкинса (альт-саксофон), Джоэла Росса (вибрафон) и Дэвида Виреллеса (клавишные, фортепиано, Fender Rhodes и Minimoog), чтобы сочинять музыку с более полным, аккордовым звучанием, что приводит к интуитивному, насыщенному звучанию, основанному на спонтанности и доверии. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).

Отзывы о товаре Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602455845863]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Johnathan Blake
Альбом (сингл)
Homeward Bound
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Beginning Was The Drum, Homeward Bound (For Ana Grace), Rivers & Parks, Shakin' The Biscuits, Abiyoyo, On The Break, Lll
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Описание
Homeward Bound — дебютный альбом американского джазового барабанщика, композитора и руководителя группы Джонатана Блейка, выпущенный первоначально в 2021 году. После участия в альбомах Blue Note с Лонни Смитом (Dr. Lonnie Smith) и Кенни Барроном, в 2021 году лейбл Blue Note выпустил первый сольный альбом барабанщика Джонатана Блейка «Homeward Bound». В «Homeward Bound» Блейк представил свою новую группу Pentad — квинтет музыкантов, которые с той же ловкостью, что и он сам, движутся в тайне времени и пространства. Он выбрал состав, состоящий из басиста Дезрона Дугласа и трёх молодых, но признанных виртуозов: Иммануэля Уилкинса (альт-саксофон), Джоэла Росса (вибрафон) и Дэвида Виреллеса (клавишные, фортепиано, Fender Rhodes и Minimoog), чтобы сочинять музыку с более полным, аккордовым звучанием, что приводит к интуитивному, насыщенному звучанию, основанному на спонтанности и доверии. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
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Johnathan Blake - Homeward Bound (Audiophile, Tone Poet) (0602455845863) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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