Donald Byrd - At The Half Note Cafe, Vol.2 (Analogue, Tone Poet) (0602458740295) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Donald Byrd - At The Half Note Cafe, Vol.2 (Analogue, Tone Poet) (0602458740295) виниловая пластинка
В ноябре 1960 года трубач Дональд Берд привез свой квинтет в Half Note Caf? на Манхэттене в Нью-Йорке, чтобы записать этот энергичный, проникновенный и крайне увлекательный концертный альбом в стиле хард-боп, в котором приняли участие Пеппер Адамс на баритон-саксофоне, Дюк Пирсон на фортепиано, Леймон Джексон на басу и Лекс Хамфрис на ударных. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитIron Maiden - Dance Of Death (0190295851965) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 700 руб.1425 руб. в СплитAngra - Cycles Of Pain (coloured) (4251981704661) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитDeftones - Gore (0093624926498) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитTyler, The Creator, Flower Boy (0889854690519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитQueens Of The Stone Age, Villains (0744861112518) виниловая плас...
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитAlter Bridge - Walk The Sky (0840588125142) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитExodus - Persona Non Grata (Coloured) (0727361415914) виниловая ...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитBlack Sabbath - 13 (0602537349609) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитCharlie Haden, Beyond The Missouri Sky (0600753832226) виниловая...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMick Jagger - Goddess In The Doorway (Half Speed) (0602508118463...
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитPearl Jam, Gigaton (0602508630231) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 5 800 руб.1450 руб. в СплитMax Raabe, MTV Unplugged (0028948373475) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Donald Byrd - At The Half Note Cafe, Vol.2 (Analogue, Tone Poet) (0602458740295) виниловая пластинка