Linkin Park - Hybrid Theory (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844044) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733609
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Характеристики
Бренд
Because Sound Matters
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Sound Matters
Barcode
[0093624844044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters, Because Sound Matters One-Step
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Linkin Park - Hybrid Theory (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844044) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
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Бренд
Because Sound Matters
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Sound Matters
Barcode
[0093624844044]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Linkin Park
Альбом (сингл)
HYBRID THEORY
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Because Sound Matters, Because Sound Matters One-Step
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Papercut, One Step Closer, With You, Points Of Authority, Crawling, Runaway, By Myself, In The End, A Place For My Head, Forgotten, Cure For The Itch, Pushing Me Away
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Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Linkin Park, Limited Edition
Linkin Park - Hybrid Theory (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0093624844044) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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