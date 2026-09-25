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Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка

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Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 1
Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 2
Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Django Django
Альбом (сингл)
Born Under Saturn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 1
  • Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 2
  • Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 810 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733607
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка
2 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Django Django
Альбом (сингл)
Born Under Saturn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Giant, Shake & Tremble, Found You, First Light, Pause Repeat, Reflections, Vibrations, Shot Down, High Moon, Beginning To Fade, 4000 Years, Break The Glass, The Life We Know
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка

Группа Django Django выпустит свой новый альбом «Born Under Saturn» 1 мая 2015 года на лейбле Because Music / Warner, после чего в том же месяце отправится в 11-дневный тур по Великобритании. Дебютный альбом Django Django был выпущен в январе 2012 года лейблом Because Music и получил широкое признание. В сентябре того же года он был номинирован на премию Mercury Prize и назван одним из лучших альбомов года по версии Rolling Stone и NME. Их энергичные электронные живые выступления принесли им широкое признание. Благодаря своим незабываемым шоу они выступали по всему миру, в том числе на фестивалях Glastonbury и Fuji Rock. Долгожданный первый сингл с альбома «Born Under Saturn», «First Light», был выпущен 12 января. «Born Under Saturn» — это работа группы, движимой уверенностью и опытом, и вдохновлённой чем-то, что выходит за рамки их корней, заложенных в стиле «сделай сам». В ней есть вся та же фантазия, что и в дебютном альбоме, но в более масштабном исполнении. «Как только мы попали в студию, стало ясно, что этот альбом будет звучать гораздо масштабнее», — говорит Джим Диксон.

Отзывы о товаре Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060421560601]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Django Django
Альбом (сингл)
Born Under Saturn
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Giant, Shake & Tremble, Found You, First Light, Pause Repeat, Reflections, Vibrations, Shot Down, High Moon, Beginning To Fade, 4000 Years, Break The Glass, The Life We Know
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Группа Django Django выпустит свой новый альбом «Born Under Saturn» 1 мая 2015 года на лейбле Because Music / Warner, после чего в том же месяце отправится в 11-дневный тур по Великобритании. Дебютный альбом Django Django был выпущен в январе 2012 года лейблом Because Music и получил широкое признание. В сентябре того же года он был номинирован на премию Mercury Prize и назван одним из лучших альбомов года по версии Rolling Stone и NME. Их энергичные электронные живые выступления принесли им широкое признание. Благодаря своим незабываемым шоу они выступали по всему миру, в том числе на фестивалях Glastonbury и Fuji Rock. Долгожданный первый сингл с альбома «Born Under Saturn», «First Light», был выпущен 12 января. «Born Under Saturn» — это работа группы, движимой уверенностью и опытом, и вдохновлённой чем-то, что выходит за рамки их корней, заложенных в стиле «сделай сам». В ней есть вся та же фантазия, что и в дебютном альбоме, но в более масштабном исполнении. «Как только мы попали в студию, стало ясно, что этот альбом будет звучать гораздо масштабнее», — говорит Джим Диксон.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка - купить по цене 2810 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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