Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Django Django - Born Under Saturn (5060421560601) виниловая пластинка
Группа Django Django выпустит свой новый альбом «Born Under Saturn» 1 мая 2015 года на лейбле Because Music / Warner, после чего в том же месяце отправится в 11-дневный тур по Великобритании. Дебютный альбом Django Django был выпущен в январе 2012 года лейблом Because Music и получил широкое признание. В сентябре того же года он был номинирован на премию Mercury Prize и назван одним из лучших альбомов года по версии Rolling Stone и NME. Их энергичные электронные живые выступления принесли им широкое признание. Благодаря своим незабываемым шоу они выступали по всему миру, в том числе на фестивалях Glastonbury и Fuji Rock. Долгожданный первый сингл с альбома «Born Under Saturn», «First Light», был выпущен 12 января. «Born Under Saturn» — это работа группы, движимой уверенностью и опытом, и вдохновлённой чем-то, что выходит за рамки их корней, заложенных в стиле «сделай сам». В ней есть вся та же фантазия, что и в дебютном альбоме, но в более масштабном исполнении. «Как только мы попали в студию, стало ясно, что этот альбом будет звучать гораздо масштабнее», — говорит Джим Диксон.
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