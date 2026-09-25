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Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка

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Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Krazy Baldhead
Альбом (сингл)
The Noise In The Sky
Жанр
House
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) - фото 1
  • Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733605
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка
2 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281611451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Krazy Baldhead
Альбом (сингл)
The Noise In The Sky
Жанр
House
Трек-лист
The Noise In The Sky, Surabaya Girl, Amplifried, Day In, Day Out, Alexander Platz, Must There Be An Angel, Miles High, Empty Boy, Resurrection, Castles & Clouds, Slow Motion, A Child Is Born
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка

The Noise In The Sky — второй альбом французского электронного музыканта и продюсера Krazy Baldhead, выпущенный в 2012 году



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Because Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Because Music
Barcode
[5060281611451]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Krazy Baldhead
Альбом (сингл)
The Noise In The Sky
Жанр
House
Трек-лист
The Noise In The Sky, Surabaya Girl, Amplifried, Day In, Day Out, Alexander Platz, Must There Be An Angel, Miles High, Empty Boy, Resurrection, Castles & Clouds, Slow Motion, A Child Is Born
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Страна производитель
Великобритания
Описание
The Noise In The Sky — второй альбом французского электронного музыканта и продюсера Krazy Baldhead, выпущенный в 2012 году


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Krazy Baldhead - The Noise In The Sky (5060281611451) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2690 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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