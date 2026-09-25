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Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка

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Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) - фото 1
Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thought Leadership
Альбом (сингл)
Ace Of Swords
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) - фото 1
  • Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733602
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thought Leadership
Альбом (сингл)
Ace Of Swords
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка

«Ace Of Swords» — альбом британского музыкального проекта Thought Leadership, выпущенный первоначально на кассете в 2024 году и представляющий собой смесь эмбиента, этериал-вейва, лоу-фай пост-панка и "турбо-балеарской музыки"

Отзывы о товаре Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804187510]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Thought Leadership
Альбом (сингл)
Ace Of Swords
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Ace Of Swords» — альбом британского музыкального проекта Thought Leadership, выпущенный первоначально на кассете в 2024 году и представляющий собой смесь эмбиента, этериал-вейва, лоу-фай пост-панка и "турбо-балеарской музыки"
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thought Leadership - Ace Of Swords (4251804187510) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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