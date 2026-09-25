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Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка

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Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 2
Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 3
Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 4
Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Vocal Shades And Tones
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 2
  • Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 3
  • Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 4
  • Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733601
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка
3 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Vocal Shades And Tones
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hot Heels, It's Gospel, Steam Heat, Fly Away, His Name Was, Swing Over, Touch Of Warmth, Voice Force Nine, Very Fine Fellow, Shades - Tones, I'm Feather, Drifting, Take Off, Fly Paradise
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hot Heels, It's Gospel, Steam Heat, Fly Away, His Name Was, Swing Over, Touch Of Warmth, Voice Force Nine, Very Fine Fellow, Shades - Tones, I'm Feather, Drifting, Take Off, Fly Paradise

Отзывы о товаре Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Be With
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Be With
Barcode
[4251804140713]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbara Moore
Альбом (сингл)
Vocal Shades And Tones
Жанр
Jazz
Трек-лист
Hot Heels, It's Gospel, Steam Heat, Fly Away, His Name Was, Swing Over, Touch Of Warmth, Voice Force Nine, Very Fine Fellow, Shades - Tones, I'm Feather, Drifting, Take Off, Fly Paradise
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hot Heels, It's Gospel, Steam Heat, Fly Away, His Name Was, Swing Over, Touch Of Warmth, Voice Force Nine, Very Fine Fellow, Shades - Tones, I'm Feather, Drifting, Take Off, Fly Paradise
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barbara Moore - Vocal Shades And Tones (4251804140713) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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