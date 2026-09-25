Torsten Nilsson - Cantate Domino (Analogue) (8690101057403) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 733597
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6 750 руб.
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Характеристики
Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057403]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas, Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Torsten Nilsson - Cantate Domino (Analogue) (8690101057403) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas, Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
AudioNautes
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AudioNautes
Barcode
[8690101057403]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Torsten Nilsson
Альбом (сингл)
Cantate Domino
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas, Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Турция
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas, Cantante Domino, Konsert For Orgel, A-Dur, Advent, Dotter Sion, Frojda Dig, Hosianna Davids Son, Frojda Dig, Du Kristi Brud, Lullaby, Il Est Ne Le Divin Enfant, Julsang, Den Signade Dag, Stille Nacht, Mariae Wiegenlied, Jul, Zither Carol, White Christmas
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Torsten Nilsson - Cantate Domino (Analogue) (8690101057403) виниловая пластинка - стоимость товара 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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