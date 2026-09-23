Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка
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Описание товара Various Artists - Audionautes Recordings - A Selection From The Original Masters (Analogue One-Step Pressing) (8690101057526) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Welcome, Channel Setting, Gubben Och K?llingen (Jazz At The Pawnshop Vol. 2), Laudate Dominum (Laudate II), Carmen Suite – Tanz (Carmen Suite), Toccata And Fugue In D Minor (Dorian), BWV 538 (Toccata Et Fugues), Furioso Alla Spagnola (La Spagna), Fr?ja Dig. Du Kristi Brud (Cantate Domino), Vivo Sonhando (Getz/Gilberto), Saeta (Sketches Of Spain), Nobody Knows The Trouble I’ve Seen (Antiphone Blues), There’s A Wideness In God’s Mercy (Now The Green Blade Riseth), Trotto (Ultreia!), Emoci?n (Mediterranean Feeling), Dancin In The Dark (Somethin’ Else), L’estate: Presto (Vivaldi 4 Stagioni), Vivaldi – Allegro (Solfl?jt), Pase El Agoa (Early Music At Wik), Three To Get Ready (Time Out), Merci Bon Dieu (Belafonte At Carnegie Hall), Libertango (Live In Lugano 1983), Almighty God, Nobody Knows The Trouble I've Seen, Sometimes I Feel Like A Motherless Child, Antiphone Blues, Jag Vet En Dejlig Rose, Tr?umerei, Come Sunday, Heaven, Entonigt Klingar Den Lilla Klockan, Den Signade Dag, Largo
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