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Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) виниловая пластинка

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Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 2
Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 3
Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Queen of Time
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 1
  • Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 2
  • Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 3
  • Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733591
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Характеристики

Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Queen of Time
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Bee, Message In The Amber, Daughter Of Hate, The Golden Elk, Wrong Direction, Heart Of The Giant, We Accursed, Grain Of Sand, Amongst Stars, Pyres On The Coast
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) виниловая пластинка

В трудные годы пандемии финские мастера дарк-метала Amorphis использовали время, проведенное дома, для записи этого энергичного концертного альбома «Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)». - Доступен с 2023 года в виде зеленого двухдискового винилового издания Blackdust в разворотном конверте с вкладышем, а также в виде диджипака, включающего CD с концертным аудио и Blu-ray с концертным видео.

Отзывы о товаре Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Atomic Fire
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Atomic Fire
Barcode
[4251981704258]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Amorphis
Альбом (сингл)
Queen of Time
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Bee, Message In The Amber, Daughter Of Hate, The Golden Elk, Wrong Direction, Heart Of The Giant, We Accursed, Grain Of Sand, Amongst Stars, Pyres On The Coast
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
В трудные годы пандемии финские мастера дарк-метала Amorphis использовали время, проведенное дома, для записи этого энергичного концертного альбома «Queen Of Time (Live At Tavastia 2021)». - Доступен с 2023 года в виде зеленого двухдискового винилового издания Blackdust в разворотном конверте с вкладышем, а также в виде диджипака, включающего CD с концертным аудио и Blu-ray с концертным видео.
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Amorphis - Queen Of Time (coloured) (4251981704258) виниловая пластинка - по цене 5400 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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