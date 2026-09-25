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Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка

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Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 1
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 2
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 3
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 4
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 5
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 6
Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Labor Of Love
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 1
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 2
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 3
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 4
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 5
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 6
  • Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 100 руб. 
Начислим 222 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733586
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка
7 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Labor Of Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stagger Lee, Shortnin' Bread, My Creole Belle, I Ain't The One You Love, Fishing Blues, Mistreated Blues, Zanzibar, So Sweet, Spike Drivers Blues, Hambone, Walkin' Blues, John Henry, Song For Brenda
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stagger Lee, Shortnin' Bread, My Creole Belle, I Ain't The One You Love, Fishing Blues, Mistreated Blues, Zanzibar, So Sweet, Spike Drivers Blues, Hambone, Walkin' Blues, John Henry, Song For Brenda

Отзывы о товаре Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088011313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Taj Mahal
Альбом (сингл)
Labor Of Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Stagger Lee, Shortnin' Bread, My Creole Belle, I Ain't The One You Love, Fishing Blues, Mistreated Blues, Zanzibar, So Sweet, Spike Drivers Blues, Hambone, Walkin' Blues, John Henry, Song For Brenda
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Stagger Lee, Shortnin' Bread, My Creole Belle, I Ain't The One You Love, Fishing Blues, Mistreated Blues, Zanzibar, So Sweet, Spike Drivers Blues, Hambone, Walkin' Blues, John Henry, Song For Brenda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taj Mahal - Labor Of Love (Audiophile) (0753088011313) виниловая пластинка - стоимость товара 7100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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