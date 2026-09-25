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Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка

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Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) - фото 3
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Ellington Suites
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) - фото 1
  • Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) - фото 2
  • Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) - фото 3
  • Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733584
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Загружаем...
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Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Ellington Suites
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunset And The Mocking Bird, Lightning Bugs And Frogs, Le Sucrier Velour, Northern Lights, The Single Petal Of A Rose, Apes And Peacocks, Fanfare, Goutelas, Get-with-Itness, Something, Having At It, Fanfare, Uwis, Klop, Loco Madi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка

Три сюиты Эллингтона, представленные на этом релизе, были записаны в разное время в течение легендарной и плодотворной карьеры Эллингтона: «Сюита королевы» в феврале и апреле 1959 года (написана для королевы Елизаветы II и посвящена ей, но выпущена только в 1970 году); «Сюита Гутелас» в апреле 1971 года; и «Сюита Увис» в октябре 1972 года. «Эллингтон записывал свой оркестр за свой счёт, а затем хранил эти записи», — говорит Ник Филлипс, вице-президент по каталогам и работе с джазовыми артистами в Concord и продюсер серии Original Jazz Classics Remasters. «Позже эти записи были проданы Норману Гранцу, который в 1970-х годах проявил здравый смысл и собрал эти тогда ещё не издававшиеся сюиты на одном альбоме». Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в мастеринговой лаборатории с оригинальных аналоговых мастер-лент. Отпечатано на заводе Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт Stoughton Printing Tip-On Single Pocket Jacket.

Отзывы о товаре Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018718]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Duke Ellington
Альбом (сингл)
The Ellington Suites
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sunset And The Mocking Bird, Lightning Bugs And Frogs, Le Sucrier Velour, Northern Lights, The Single Petal Of A Rose, Apes And Peacocks, Fanfare, Goutelas, Get-with-Itness, Something, Having At It, Fanfare, Uwis, Klop, Loco Madi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Три сюиты Эллингтона, представленные на этом релизе, были записаны в разное время в течение легендарной и плодотворной карьеры Эллингтона: «Сюита королевы» в феврале и апреле 1959 года (написана для королевы Елизаветы II и посвящена ей, но выпущена только в 1970 году); «Сюита Гутелас» в апреле 1971 года; и «Сюита Увис» в октябре 1972 года. «Эллингтон записывал свой оркестр за свой счёт, а затем хранил эти записи», — говорит Ник Филлипс, вице-президент по каталогам и работе с джазовыми артистами в Concord и продюсер серии Original Jazz Classics Remasters. «Позже эти записи были проданы Норману Гранцу, который в 1970-х годах проявил здравый смысл и собрал эти тогда ещё не издававшиеся сюиты на одном альбоме». Мастеринг выполнен Мэтью Латтансом в мастеринговой лаборатории с оригинальных аналоговых мастер-лент. Отпечатано на заводе Quality Record Pressings для обеспечения превосходного качества звука и помещено в конверт Stoughton Printing Tip-On Single Pocket Jacket.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Duke Ellington - The Ellington Suites (Analogue) (0753088018718) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5940 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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