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Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка

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Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 1
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 2
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 3
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 4
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 5
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 6
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 7
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 8
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 9
Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 1
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 2
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 3
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 4
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 5
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 6
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 7
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 8
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 9
  • Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 980 руб. 
Начислим 798 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733581
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка
27 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088134579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kid Charlemagne, Caves Of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, The Fez, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kid Charlemagne, Caves Of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, The Fez, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam

Отзывы о товаре Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088134579]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
The Royal Scam
Жанр
Jazz
Трек-лист
Kid Charlemagne, Caves Of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, The Fez, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Kid Charlemagne, Caves Of Altamira, Don't Take Me Alive, Sign In Stranger, The Fez, Green Earrings, Haitian Divorce, Everything You Did, The Royal Scam
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Steely Dan - The Royal Scam (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088134579) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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