Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) виниловая пластинка
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Описание товара Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) виниловая пластинка
Слово «гениальный» даже близко не описывает великолепие сборника 1961 года «The Genius Sings the Blues». В сборник вошли двенадцать песен, записанных Рэем Чарльзом в период с 1952 по 1960 год. Он был выпущен в 1961 году компанией Atlantic Records в противовес переходу певца на конкурирующий лейбл ABC Paramount. Компания Atlantic изначально недооценила то, что альбом содержит множество лучших работ Чарльза, объединенных блюзовой эмоциональностью и захватывающими аранжировками. Классика соул-музыки и R&B, «The Genius Sings the Blues» — это снимок эволюции вневременной американской музыки, определяемой неповторимым ритмом пианиста, его госпел-корнями, джазовым прошлым и влиянием южных мотивов.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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