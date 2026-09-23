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Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) виниловая пластинка

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE GENIUS SINGS THE BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) - фото 1
  • Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733578
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE GENIUS SINGS THE BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Early In The Mornin', Hard Times (No One Knows Better Than I), The Midnight Hour, The Right Time, Feelin' Sad, Ray's Blues, I'm Movin' On, I Believe To My Soul, Nobody Cares, Charles' Blues, Some Day Baby, I Wonder Who
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ray Charles - The Genius Sings The Blues (Analogue) (0753088754777) виниловая пластинка

Слово «гениальный» даже близко не описывает великолепие сборника 1961 года «The Genius Sings the Blues». В сборник вошли двенадцать песен, записанных Рэем Чарльзом в период с 1952 по 1960 год. Он был выпущен в 1961 году компанией Atlantic Records в противовес переходу певца на конкурирующий лейбл ABC Paramount. Компания Atlantic изначально недооценила то, что альбом содержит множество лучших работ Чарльза, объединенных блюзовой эмоциональностью и захватывающими аранжировками. Классика соул-музыки и R&B, «The Genius Sings the Blues» — это снимок эволюции вневременной американской музыки, определяемой неповторимым ритмом пианиста, его госпел-корнями, джазовым прошлым и влиянием южных мотивов.



Теги товара: Limited Edition

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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088754777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ray Charles
Альбом (сингл)
THE GENIUS SINGS THE BLUES
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Early In The Mornin', Hard Times (No One Knows Better Than I), The Midnight Hour, The Right Time, Feelin' Sad, Ray's Blues, I'm Movin' On, I Believe To My Soul, Nobody Cares, Charles' Blues, Some Day Baby, I Wonder Who
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Atlantic 75 Audiophile Series
Страна производитель
США
Описание
Слово «гениальный» даже близко не описывает великолепие сборника 1961 года «The Genius Sings the Blues». В сборник вошли двенадцать песен, записанных Рэем Чарльзом в период с 1952 по 1960 год. Он был выпущен в 1961 году компанией Atlantic Records в противовес переходу певца на конкурирующий лейбл ABC Paramount. Компания Atlantic изначально недооценила то, что альбом содержит множество лучших работ Чарльза, объединенных блюзовой эмоциональностью и захватывающими аранжировками. Классика соул-музыки и R&B, «The Genius Sings the Blues» — это снимок эволюции вневременной американской музыки, определяемой неповторимым ритмом пианиста, его госпел-корнями, джазовым прошлым и влиянием южных мотивов.


Теги товара: Limited Edition
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