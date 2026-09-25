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Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка

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Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 1
Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 2
Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 3
Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
For The Second Time
Жанр
Swing
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 1
  • Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 2
  • Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 3
  • Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733577
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Загружаем...
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Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088166013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
For The Second Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Sandman, If I Could Be With You One Hour Tonight, Draw, On The Sunny Side Of The Street, The One I Love Belongs To Somebody Else, Blues For Eric, I Surrender, Dear, Racehorse
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка

Pablo Records — легендарный американский джазовый лейбл, основанный Норманом Гранцем, выпустивший записи многих великих джазовых музыкантов, таких как Диззи Гиллеспи, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Каунт Баси, Сара Воган и многих других. Мы рады предложить вам новую серию ремастерированных записей, прошедших высококачественную ремастеризацию в Analogue Productions. Она начинается с легендарного произведения Терри Кларка, Фредди Хаббарда и Диззи Гиллеспи «The Alternate Blues» (с Оскаром Питерсоном на фортепиано). Любой, кто когда-либо слышал, как Каунт Баси начинает блюзовую композицию со своим оркестром, используя множество припевов и непринужденную игру на фортепиано, сетовал на то, что на его записях слишком мало сольных партий Баси. Этот недостаток был в некоторой степени исправлен трио-альбомами, которые Баси записал с Рэем Брауном и Луисом Белсоном в семидесятых годах, и этот альбом является продолжением прошлогоднего сборника "For the First Time".



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088166013]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Count Basie
Альбом (сингл)
For The Second Time
Жанр
Swing
Трек-лист
Sandman, If I Could Be With You One Hour Tonight, Draw, On The Sunny Side Of The Street, The One I Love Belongs To Somebody Else, Blues For Eric, I Surrender, Dear, Racehorse
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Описание
Pablo Records — легендарный американский джазовый лейбл, основанный Норманом Гранцем, выпустивший записи многих великих джазовых музыкантов, таких как Диззи Гиллеспи, Элла Фицджеральд, Дюк Эллингтон, Каунт Баси, Сара Воган и многих других. Мы рады предложить вам новую серию ремастерированных записей, прошедших высококачественную ремастеризацию в Analogue Productions. Она начинается с легендарного произведения Терри Кларка, Фредди Хаббарда и Диззи Гиллеспи «The Alternate Blues» (с Оскаром Питерсоном на фортепиано). Любой, кто когда-либо слышал, как Каунт Баси начинает блюзовую композицию со своим оркестром, используя множество припевов и непринужденную игру на фортепиано, сетовал на то, что на его записях слишком мало сольных партий Баси. Этот недостаток был в некоторой степени исправлен трио-альбомами, которые Баси записал с Рэем Брауном и Луисом Белсоном в семидесятых годах, и этот альбом является продолжением прошлогоднего сборника "For the First Time".


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Count Basie - For The Second Time (Analogue) (0753088166013) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6520 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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