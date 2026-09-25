Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 400 руб.
В наличии
Код товара: 733557
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088018411]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Joe Pass
Альбом (сингл)
Portraits Of Duke Ellington
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Pablo Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Satin Doll, I Let A Song Go Out Of My Heart, Sophisticated Lady, I Got It Bad (And That Ain't Good), In A Mellowtone, Solitude, Don't Get Around Much Anymore, Do Nothin' 'Till You Hear From Me, Caravan
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Joe Pass - Portraits Of Duke Ellington (Analogue) (0753088018411) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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