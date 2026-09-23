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Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка

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Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 1
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 2
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 3
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 4
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 5
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 6
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 7
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 8
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 9
Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 1
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 2
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 3
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 4
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 5
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 6
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 7
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 8
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 9
  • Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733554
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Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088045073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
A So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions – UHQR 0004-45
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка

Об альбоме Майлза Дэвиса «Kind Of Blue» уже столько сказано и написано, что практически невозможно уместить всю необходимую информацию в рамках этих эссе. Мы могли бы просто перечислить несколько фактов (самый продаваемый джазовый альбом всех времен). Мы могли бы попытаться объяснить, почему это лучший джазовый альбом всех времен, но сама музыка сделает это за вас. Как заявил Билл Эванс в оригинальных аннотациях к альбому, группа не репетировала ни одну из этих композиций перед записью. Майлз Дэвис определил темы до начала записи, и группа импровизировала. Конечный результат получился хрупким и чудесным. Записанный за две сессии в 1959 году, "Kind of Blue" работал на многих разных уровнях и будет продолжать это делать еще долгие годы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088045073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
KIND OF BLUE
Жанр
Jazz
Трек-лист
A So What, Freddie Freeloader, Blue In Green, All Blues, Flamenco Sketches
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions – UHQR 0004-45
Страна производитель
США
Описание
Об альбоме Майлза Дэвиса «Kind Of Blue» уже столько сказано и написано, что практически невозможно уместить всю необходимую информацию в рамках этих эссе. Мы могли бы просто перечислить несколько фактов (самый продаваемый джазовый альбом всех времен). Мы могли бы попытаться объяснить, почему это лучший джазовый альбом всех времен, но сама музыка сделает это за вас. Как заявил Билл Эванс в оригинальных аннотациях к альбому, группа не репетировала ни одну из этих композиций перед записью. Майлз Дэвис определил темы до начала записи, и группа импровизировала. Конечный результат получился хрупким и чудесным. Записанный за две сессии в 1959 году, "Kind of Blue" работал на многих разных уровнях и будет продолжать это делать еще долгие годы.


Теги товара: Limited Edition
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