Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка
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Описание товара Miles Davis - Kind Of Blue (Box) (Analogue) (0753088045073) виниловая пластинка
Об альбоме Майлза Дэвиса «Kind Of Blue» уже столько сказано и написано, что практически невозможно уместить всю необходимую информацию в рамках этих эссе. Мы могли бы просто перечислить несколько фактов (самый продаваемый джазовый альбом всех времен). Мы могли бы попытаться объяснить, почему это лучший джазовый альбом всех времен, но сама музыка сделает это за вас. Как заявил Билл Эванс в оригинальных аннотациях к альбому, группа не репетировала ни одну из этих композиций перед записью. Майлз Дэвис определил темы до начала записи, и группа импровизировала. Конечный результат получился хрупким и чудесным. Записанный за две сессии в 1959 году, "Kind of Blue" работал на многих разных уровнях и будет продолжать это делать еще долгие годы.
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Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
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