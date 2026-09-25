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Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка

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Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 1
Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 2
Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 3
Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 1
  • Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 2
  • Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 3
  • Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733547
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678134452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Largo, Allegro (Danza Pastorale), Allegro Non Molto, Adagio, Presto (Tempo Impetuoso D'Estate), Allegro (Ballo, E Canto De' Villanelli), Adagio Molto (Ubriachi Dormienti), Allegro (La Caccia), Allegro Non Molto, Largo, Allegro, (Allegro), Largo Non Molto, Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro, Largo, Allegro (Danza Pastorale), Allegro Non Molto, Adagio, Presto (Tempo Impetuoso D'Estate), Allegro (Ballo, E Canto De' Villanelli), Adagio Molto (Ubriachi Dormienti), Allegro (La Caccia), Allegro Non Molto, Largo, Allegro, (Allegro), Largo Non Molto, Allegro

Отзывы о товаре Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678134452]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Viktoria Mullova
Альбом (сингл)
Vivaldi: Le Quattro Stagioni
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro, Largo, Allegro (Danza Pastorale), Allegro Non Molto, Adagio, Presto (Tempo Impetuoso D'Estate), Allegro (Ballo, E Canto De' Villanelli), Adagio Molto (Ubriachi Dormienti), Allegro (La Caccia), Allegro Non Molto, Largo, Allegro, (Allegro), Largo Non Molto, Allegro
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro, Largo, Allegro (Danza Pastorale), Allegro Non Molto, Adagio, Presto (Tempo Impetuoso D'Estate), Allegro (Ballo, E Canto De' Villanelli), Adagio Molto (Ubriachi Dormienti), Allegro (La Caccia), Allegro Non Molto, Largo, Allegro, (Allegro), Largo Non Molto, Allegro
Самовывоз
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Отзывы


Viktoria Mullova - Vivaldi: Le Quattro Stagioni (Analogue) (8808678134452) виниловая пластинка - по цене 5360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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