Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка
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Описание товара Maria Joao Pires - Chopin: The Nocturnes (Analogue) (8808678160284) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: No. 1 In B Flat Minor, Op. 9 No. 1: Larghetto, No. 2 In E Flat Major, Op. 9 No. 2: Andante, No. 3 In B Major, Op. 9 No. 3: Allegretto, No. 4 In F Major, Op. 15 No. 1: Andante Cantabile, No. 5 In F Sharp Major, Op. 15 No. 2: Larghetto, No. 6 In G Minor, Op. 15 No. 3: Lento, No. 7 In C Sharp Minor, Op. 27 No. 1: Larghetto, No. 8 In D Flat Major, Op. 27 No. 2: Lento Sostenuto, No. 9 In B Major, Op 32 No. 1: Andante Sostenuto, No. 10 In A Flat Major, Op. 32 No. 2: Lento, No. 11 In G Minor, Op. 37 No. 1: Andante Sostenuto, No. 12 In G Major, Op. 37 No. 2: Andantino, No. 13 In C Minor, Op. 48 No. 1: Lento, No. 14 In F Sharp Minor, Op. 48 No. 2: Andantino, No. 15 In F Minor, Op. 55 No. 1: Andante, No. 16 In E Flat Major, Op. 55 No. 2: Lento Sostenuto, No. 17 In B Major, Op. 62 No. 1: Andante, No. 18 In E Major, Op. 62 No. 2: Lento, No. 19 In E Minor, Op. Post. 72 No. 1: Andante, No. 20 In C Sharp Minor, Op. Post.: Lento Con Gran Espressione, No. 21 In C Minor, Op. Post.
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