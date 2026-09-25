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Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка

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Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) - фото 1
Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) - фото 1
  • Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 360 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733544
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка
5 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300904061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Canzonetta, Andante, Finale, Allegro Vivacissimo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Moderato, Canzonetta, Andante, Finale, Allegro Vivacissimo

Отзывы о товаре Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300904061]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Ida Haendel
Альбом (сингл)
Tchaikovsky: Violin Concerto
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Moderato, Canzonetta, Andante, Finale, Allegro Vivacissimo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Moderato, Canzonetta, Andante, Finale, Allegro Vivacissimo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ida Haendel - Tchaikovsky: Violin Concerto (Analogue) (8809300904061) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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