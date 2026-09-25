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Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка

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Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 1
Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 2
Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 3
Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 4
Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
The Glory Of Cremona
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 1
  • Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 2
  • Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 3
  • Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 4
  • Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733543
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
The Glory Of Cremona
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intrada (Desplanes), Larghetto (Nardini), Praeludium (Vivaldi), Cantabile And Waltz (Paganini), Adagio (Mozart), Improvisation, Op. 21, No.1 (Kabalevsky), Melodie Op. 42, No. 3 (Tchaikovsky), Largo (Veracini), Sicilienne (Paradies), The Violin Maker Of Cremona (Hubay), Larghetto (Handel), Romance In A Major (Schumann), Hungarian Dance No. 20 (Brahms), Hungarian Dance No. 17 (Brahms), May Breeze (Song Without Words, Op. 62, No. 1) (Mendelssohn)
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intrada (Desplanes), Larghetto (Nardini), Praeludium (Vivaldi), Cantabile And Waltz (Paganini), Adagio (Mozart), Improvisation, Op. 21, No.1 (Kabalevsky), Melodie Op. 42, No. 3 (Tchaikovsky), Largo (Veracini), Sicilienne (Paradies), The Violin Maker Of Cremona (Hubay), Larghetto (Handel), Romance In A Major (Schumann), Hungarian Dance No. 20 (Brahms), Hungarian Dance No. 17 (Brahms), May Breeze (Song Without Words, Op. 62, No. 1) (Mendelssohn)

Отзывы о товаре Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8808678161557]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Ruggiero Ricci
Альбом (сингл)
The Glory Of Cremona
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Intrada (Desplanes), Larghetto (Nardini), Praeludium (Vivaldi), Cantabile And Waltz (Paganini), Adagio (Mozart), Improvisation, Op. 21, No.1 (Kabalevsky), Melodie Op. 42, No. 3 (Tchaikovsky), Largo (Veracini), Sicilienne (Paradies), The Violin Maker Of Cremona (Hubay), Larghetto (Handel), Romance In A Major (Schumann), Hungarian Dance No. 20 (Brahms), Hungarian Dance No. 17 (Brahms), May Breeze (Song Without Words, Op. 62, No. 1) (Mendelssohn)
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Intrada (Desplanes), Larghetto (Nardini), Praeludium (Vivaldi), Cantabile And Waltz (Paganini), Adagio (Mozart), Improvisation, Op. 21, No.1 (Kabalevsky), Melodie Op. 42, No. 3 (Tchaikovsky), Largo (Veracini), Sicilienne (Paradies), The Violin Maker Of Cremona (Hubay), Larghetto (Handel), Romance In A Major (Schumann), Hungarian Dance No. 20 (Brahms), Hungarian Dance No. 17 (Brahms), May Breeze (Song Without Words, Op. 62, No. 1) (Mendelssohn)
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Доставка
Отзывы


Ruggiero Ricci - The Glory Of Cremona (Analogue) (8808678161557) виниловая пластинка – стоимость товара 5820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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