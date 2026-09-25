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Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка

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Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 1
Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 2
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Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
BRAHMS: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 1
  • Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 2
  • Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 3
  • Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733542
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка
5 820 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
BRAHMS: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Non Troppo, Adagio, Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace - Poco Piu Presto
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Non Troppo, Adagio, Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace - Poco Piu Presto

Отзывы о товаре Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogphonic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Analogphonic
Barcode
[8809300903750]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Johanna Martzy
Альбом (сингл)
BRAHMS: VIOLIN CONCERTO
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Allegro Non Troppo, Adagio, Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace - Poco Piu Presto
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Allegro Non Troppo, Adagio, Allegro Giocoso, Ma Non Troppo Vivace - Poco Piu Presto
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johanna Martzy - Brahms: Violin Concerto (Analogue) (8809300903750) виниловая пластинка - по цене 5820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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