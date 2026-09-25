Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 150 руб.
В наличии
Код товара: 733536
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 150 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитElbow - Flying Dream 1 (0602435784748) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитQueen Naija - Missunderstood (coloured) (0602435249414) винилова...
-
В наличииЦена 3 000 руб.750 руб. в СплитChet Baker - I Get Chet (3770024955057) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитFrida, Shine (0602557441772) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитDoors - The Doors (Stereo) (0081227986506) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBillie Holiday - Lady In Satin (0888751117419) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMichael Jackson - Bad (0888751437418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитYes - Yes Album (0081227368319) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитMadonna - Music (0093624786511) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитBruno Mars - Doo-Wops & Hooligans (0075678893032) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитIron Maiden - No Prayer For The Dying (0190295852351) виниловая ...
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитThe Byrds - Sweetheart Of The Rodeo (0889854179311) виниловая пл...
Бренд
4AD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0652637362015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Scott Walker
Альбом (сингл)
The Childhood Of A Leader
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Orchestral Tuning Up, Opening, Dream Sequence, Village Walk, Run, Down The Stairs, Up The Stairs, The Letter, Versailles, Cutting Flowers, Boy, Mirror, Cars Arriving, Third Tantrum, Printing Press, On The Way To The Meeting, The Meeting, Post Meeting, Finale, New Dawn (Synth Layout For Cut Scene)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3150 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Scott Walker - The Childhood Of A Leader (OST) (0652637362015) виниловая пластинка