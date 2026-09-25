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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка

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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 2
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 3
Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol.3
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 1
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 2
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 3
  • Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol.3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ben Webster–For Heaven's Sake, Brian Torff–Our Love Is Here to Stay, Bucky Pizzarelli–Green Guitar Blues, Didier Dumoutier–Soledad, Marie Saintonge–Traversia, Shirley Horn–Softly, As I Leave You, Robert Len–Improvisation, Jaco Pastorius–Fannie Mae, Fr?d?ric Alarie, John Geary–Ruby, My Dear, June In The Fields–Summer Road, Fr?d?ric Alarie–Wise One, Fr?d?ric Alarie–Enjoy
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ben Webster–For Heaven's Sake, Brian Torff–Our Love Is Here to Stay, Bucky Pizzarelli–Green Guitar Blues, Didier Dumoutier–Soledad, Marie Saintonge–Traversia, Shirley Horn–Softly, As I Leave You, Robert Len–Improvisation, Jaco Pastorius–Fannie Mae, Fr?d?ric Alarie, John Geary–Ruby, My Dear, June In The Fields–Summer Road, Fr?d?ric Alarie–Wise One, Fr?d?ric Alarie–Enjoy

Отзывы о товаре Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
2xHD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
2xHD
Barcode
[0762765869079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Audiophile Analog Collection Vol.3
Жанр
Jazz
Трек-лист
Ben Webster–For Heaven's Sake, Brian Torff–Our Love Is Here to Stay, Bucky Pizzarelli–Green Guitar Blues, Didier Dumoutier–Soledad, Marie Saintonge–Traversia, Shirley Horn–Softly, As I Leave You, Robert Len–Improvisation, Jaco Pastorius–Fannie Mae, Fr?d?ric Alarie, John Geary–Ruby, My Dear, June In The Fields–Summer Road, Fr?d?ric Alarie–Wise One, Fr?d?ric Alarie–Enjoy
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Ben Webster–For Heaven's Sake, Brian Torff–Our Love Is Here to Stay, Bucky Pizzarelli–Green Guitar Blues, Didier Dumoutier–Soledad, Marie Saintonge–Traversia, Shirley Horn–Softly, As I Leave You, Robert Len–Improvisation, Jaco Pastorius–Fannie Mae, Fr?d?ric Alarie, John Geary–Ruby, My Dear, June In The Fields–Summer Road, Fr?d?ric Alarie–Wise One, Fr?d?ric Alarie–Enjoy
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Audiophile Analog Collection Vol.3 (Analogue) (0762765869079) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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